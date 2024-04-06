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        Edirne'de trafik ekipleri dron destekli denetim yaptı

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:51
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        Edirne'de trafik ekipleri dron destekli denetim yaptı
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        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Atatürk Bulvarı'nda yaptıkları denetimde yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan ekipler, sürücüleri bilgilendirip bayramlarını kutladı.

        Dron destekli denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve hız ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı.

        Sürücü Sadık Koman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sürücülerin kurallara uyması ve uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi.

        Tatil nedeniyle yollarda zaman zaman yoğunluk yaşanabildiğini belirten Koman, "Bu süreçte kesinlikle uykusuz yola çıkılmamalı ve trafik kurallarına riayet edilmeli. Sürat ve hatalı sollama her zaman felakettir. Bunlara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü trafik hata kabul etmiyor." diye konuştu.

        Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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