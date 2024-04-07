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        TIR'lardaki 200 bin uyuşturucu hapı 'Carlos' buldu; 2 gözaltı

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da narkotik köpeği 'Carlos' ile yapılan aramada 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:15
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        TIR'lardaki 200 bin uyuşturucu hapı 'Carlos' buldu; 2 gözaltı
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        EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan 2 TIR’da narkotik köpeği ‘Carlos’ ile yapılan aramada 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR şoförleri A.S. ve N.C. gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uluslararası uyuşturucu ticareti’ yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, Macaristan’dan Türkiye’ye gelen 2 TIR’da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda önlem alan ekipler, yurda giriş yapan 2 TIR’da narkotik köpeği ‘Carlos’ ile arama yaptı. Aramada TIR’ın çekici bölümünde 58 kilo 176 gram gelen 200 bin ecstasy hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucu haplarla ilgili TIR’ların Türk şoförleri A.S. ve N.C., gözaltına alındı.

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