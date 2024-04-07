Edirne'de 1 milyon 735 bin makaron ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 735 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 735 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Havsa ilçesinde M.G'nin evinde arama yaptı.
Aramada 1 milyon 581 bin boş makaron, 154 bin dolu makaron, 41 bin 500 bandrolsüz sigara filtresi, 7 bin bandrolsüz sigara kutusu, 107 kilo kıyılmış tütün ve 700 kullanılmış bandrol ele geçirildi.
M.G. gözaltına alındı.
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