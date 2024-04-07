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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:05
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        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekiplerce Nasuhbey köyü yakınlarında Meriç Nehri üzerinden bot ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunan çeşitli uyruklarda 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, kullanılan araca el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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