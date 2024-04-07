Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dekanlar, birim yöneticileri, merkez müdürleri ve personelle bayramlaştı.

        Ramazanın manevi ikliminin yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        ABD'de aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunan Türk gözaltında
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Kadın diş hekiminin katili hasta listesinden çıktı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        "Bundan sonra hizmetlerimle anılmayı tercih ederim"
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Ekvador polisi baskın düzenlemişti, gerilim arttı!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TIR'lardaki 200 bin uyuşturucu hapı 'Carlos' buldu; 2 gözaltı
        TIR'lardaki 200 bin uyuşturucu hapı 'Carlos' buldu; 2 gözaltı
        Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Edirne'de 2 tırda 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
        Edirne'de trafik ekipleri dron destekli denetim yaptı
        Edirne'de trafik ekipleri dron destekli denetim yaptı
        Edirne'de çiftçilere hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ayçiçeği tohumu da...
        Edirne'de çiftçilere hastalıklara dayanıklı yerli hibrit ayçiçeği tohumu da...