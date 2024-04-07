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        Edirne'de 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilo tütün ele geçirildi

        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilo tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:05
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        Edirne'de 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilo tütün ele geçirildi
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        EDİRNE’nin Havsa ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 1 milyon 735 bin makaron ve 107 kilo tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havsa ilçesinde M.G.’ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 1 milyon 581 bin boş, 154 bin 300 içi tütün doldurulmuş makaron, 107 kilo kıyılmış tütün, 41 bin 500 bandrolsüz sigara filtresi, 700 kullanılmış TAPDK bandrolü ve 7 bin bandrolsüz sigara kutusu ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.G., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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