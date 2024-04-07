Bot ile Yunanistan'a gitmeye çalışan 15 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde devriye görevi sırasında Meriç Nehri üzerinden bot ile Yunanistan’a gitmek isteyen 15 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. 2 organizatör gözaltına alınırken, kaçakçılıkta kullanılan otomobile el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EDİRNE’de Meriç Nehri'nden bot ile Yunanistan’a gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

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