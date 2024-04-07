Bayraktar 'KALKAN DİHA' 30'uncu test uçuşunda 70 saatlik uçuş süresini geride bıraktı

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, 30'uncu uçuş testini başarıyla tamamladı. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Milli ve özgün insansız hava araçlarının mimarı Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar KALKAN DİHA'nın test faaliyetleri başarıyla sürüyor. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

'BAYKAR BG-160 KAMERASI İLE UÇTU' Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar KALKAN DİHA, uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla icra etti. Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor. 'PİSTE İHTİYACI YOK'