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        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlı sınırda yakalandı

        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 şüpheli sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:03
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        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlı sınırda yakalandı
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        Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 şüpheli sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve komandolar, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İpsala ilçesinde ekiplerce yapılan araştırma ve takip sonucu haklarında "kasten adam öldürme, kasten adam yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma" suçlarından dosya kaydı bulunan Ö.P. ve F.Ş. yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında askeri yasak bölgede yakalandı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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