Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 zanlı sınırda yakalandı

Edirne'de "kasten adam öldürme" suçundan aranan 2 şüpheli sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve komandolar, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İpsala ilçesinde ekiplerce yapılan araştırma ve takip sonucu haklarında "kasten adam öldürme, kasten adam yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma" suçlarından dosya kaydı bulunan Ö.P. ve F.Ş. yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında askeri yasak bölgede yakalandı.