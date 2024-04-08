Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi

Kırklareli ve Tekirdağ'da da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, et ürünü satışı yapan iş yerleri ve lokantaları da denetledi.

Ürünleri inceleyen ekipler, son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolü yaptı.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı, çikolata ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

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