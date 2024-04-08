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        Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara yönelik fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:15
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        Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara yönelik fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

        Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı, çikolata ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

        Ürünleri inceleyen ekipler, son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolü yaptı.

        Ekipler, et ürünü satışı yapan iş yerleri ve lokantaları da denetledi.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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