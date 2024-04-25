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        "Çocuk gözüyle Edirne" resim sergisi açıldı

        Edirne'de "Çocuk gözüyle Edirne" resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 08:37 Güncelleme: 25.04.2024 - 08:37
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        "Çocuk gözüyle Edirne" resim sergisi açıldı
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        Edirne'de "Çocuk gözüyle Edirne" resim sergisi açıldı.

        Devecihan Kültür Merkezindeki serginin açılışını Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Ticaret Odası Başkanı Sezai Irmak, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çocuklar yaptı.

        Açılışın ardından Sezer ve beraberindekiler sergiyi gezdi, 80 resmi inceleyip, çocuklarla sohbet etti.

        Sezai Irmak Art Akademi Müdürü Songül Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergileme fırsatı bulduklarını belirtti.

        Bu seneki sergi konseptinin "Çocuk gözüyle Edirne" olduğunu anlatan Şahin "Öğrencilerimiz bu çalışmada Edirne'yi anlattı. Kentin her türlü kültürel mirasını resimlerle anlatmaya çalıştı. Yoğun bir katılım oldu, çok memnunuz." dedi.

        Sergi 30 Nisan'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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