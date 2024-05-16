Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çavuşbey Mahallesi'nde çalışma yaptı.

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