Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı ve Balaban köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

        - Öğrencilere trafik eğitimi

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Öğrenciler, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirildi. Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi de hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Anne manevra yapıp köpeğe çarpmadı! En büyük acıyı yaşadı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        SEC'ten Spot Ethereum ETF’ler için yeşil ışık
        Çin'in tatbikatı devam ediyor
        Çin'in tatbikatı devam ediyor
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        "Ortalık karışık"
        "Ortalık karışık"
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."

        Benzer Haberler

        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen ya...
        Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde balık istifi 14 kaçak göçmen ya...
        Dini nikahlı eşiyle tartışıp evi ateşe veren kişi, alevlerin arasında kalıp...
        Dini nikahlı eşiyle tartışıp evi ateşe veren kişi, alevlerin arasında kalıp...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Edirne'de ziyaretler...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Edirne'de ziyaretler...
        Yönetmen Aydın Orak, salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başla...
        Yönetmen Aydın Orak, salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başla...
        Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi