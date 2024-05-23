Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Tarıkdaroğlu, programına Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek başladı.

        Daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığına geçen Tarıkdaroğlu, AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı olan Belgin İba ve partililerle bir araya geldi.

        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, kalp krizi nedeniyle vefat eden eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Oğuz Özyurt'un Eski Cami'deki cenaze törenine katıldı.

        Ardından Edirne Huzurevi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, burada kalan yaşlılarla sohbet etti, huzurevi sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğünün işbirliğiyle başlatılan "Kanka-Tek" projesinin huzurevindeki uygulamasını izledi.

        Vali Sezer'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı.

        Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla serhat kenti Edirne'ye geldiklerini söyledi.

        Bakanlığın Edirne'deki mevcut durumunu yerinde görüp değerlendirme toplantıları yaptıklarını anlatan Tarıkdaroğlu, "Şu an bulunduğumuz huzurevinde çok güzel bir proje hayata geçti. Onu burada izleme fırsatı yakaladık. Fizyoterapist öğrenci arkadaşlarımız, biz 'genç delikanlılarımız' diyoruz, onlarla bir arada oluyorlar. Onlara haftada bir hareket kabiliyetlerini geliştirici etkinlikler düzenliyorlar. Aynı zamanda da onlarla hemhal olup yakınlık kurarak onlara kendilerini yalnız hissetmemeleri anlamında destek oluyorlar." diye konuştu.

        Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Kırklareli'ne hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'carry trade' açıklaması
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        CANLI | Ali Koç konuşuyor
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        "AB ile ilişkilerimizi her zaman ileri götürmek istiyoruz"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ayıp II
        Ayıp II

        Benzer Haberler

        Yönetmen Aydın Orak, salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başla...
        Yönetmen Aydın Orak, salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başla...
        Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu ele geçirildi
        Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu ele geçirildi
        Tapu ve Kadastronun eski bilgisayarları yenilenerek okullara bilişim sınıfı...
        Tapu ve Kadastronun eski bilgisayarları yenilenerek okullara bilişim sınıfı...
        Edirne'de aşçılık programı öğrencileri tava ciğerin inceliklerini öğrendi
        Edirne'de aşçılık programı öğrencileri tava ciğerin inceliklerini öğrendi