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        Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı bir otomobilde koltuğun altındaki döşemenin altına gizlenmiş "Pomeranian" cinsi 5 köpek yavrusu bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:55
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        Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan plakalı bir otomobilde koltuğun altındaki döşemenin altına gizlenmiş "Pomeranian" cinsi 5 köpek yavrusu bulundu

        Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince kontrol edildi.

        Kontrollerde uyutulmuş halde koltuğun altındaki döşeme altına gizlenmiş cins 5 köpek yavrusu tespit edildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Yavru köpekler, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.

        HAYTAP Temsilcisi Ömer Semih Çelik, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden geçirildikten sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini belirtti.

        Çelik, uyutulmaları için verilen ilaçların yavru köpekleri çok etkilediğinin gözlendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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