Kapıkule'de otomobilde gizlenmiş 5 köpek yavrusu ele geçirildi

Çelik, uyutulmaları için verilen ilaçların yavru köpekleri çok etkilediğinin gözlendiğini söyledi.

HAYTAP Temsilcisi Ömer Semih Çelik, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden geçirildikten sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini belirtti.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince kontrol edildi.

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