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        Tapu ve Kadastronun eski bilgisayarları yenilenerek okullara bilişim sınıfı oluyor

        Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü kurumda ömrünü tamamlamış bilgisayarları iyileştirerek ihtiyacı olan okullara bilişim sınıfı kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:07
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        Tapu ve Kadastronun eski bilgisayarları yenilenerek okullara bilişim sınıfı oluyor
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        Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü kurumda ömrünü tamamlamış bilgisayarları iyileştirerek ihtiyacı olan okullara bilişim sınıfı kazandırıyor.

        Bölge Müdürlüğünün geliştirdiği proje kapsamında kurumun ıskartaya çıkan bilgisayarları elden geçerek çalışır hale getiriliyor.

        Kurum için gerekli program ve verilerin yoğunluğu nedeniyle ihtiyacı karşılamayan ancak normal kullanım için yeterli performansa sahip bilgisayarlar, üç yıldır ihtiyacı olan bir okula bilişim sınıfı oluşturulmak üzere hibe ediliyor.

        Proje kapsamındaki 3'üncü bilişim sınıfı, Lalapaşa Çok Programlı Anadolu Lisesinde açıldı.

        -"Çöpe, hurdaya değil eğitime gidiyor"

        Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, AA muhabirine, proje kapsamındaki 3'üncü bilişim sınıfını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Projeyi kurum olarak uzun yıllar sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Akdemir, "Bu çok katmanlı bir proje. Bizden çıkan ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik malzemeler, bilgisayarlar çöpe, hurdaya gitmiyor. Biz bunları küçük dokunuşlarla tekrar hayata döndürüyoruz. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek ihtiyacı olan okullara götürüp kurulumunu sağlıyoruz. Böylece eğitime ciddi bir katkımız oluyor. Daha önce burada bir bilişim sınıfı yokmuş, seçmeli ders olarak önümüzdeki sene için ciddi bir hazırlık yapmışlar. Bunun temelinde de bizim projenin olması bizi gururlandırdı." diye konuştu.

        -"Sıfır Atık Projesi'ne de katkı"

        Akdemir, bilgisayarları geri kazandırarak sıfır atık projesine önemli bir katkı sağladıklarını, devletin kaynaklarının çöpe gitmeden tekrar hayata döndürdüklerini dile getirdi.

        Oluşturdukları sınıflarda öğrencilerin çalışmalarını da takip ettiklerini belirten Akdemir, "Daha önce bir ilçemizde daha bilişim sınıfı oluşturduk. Süloğlu ilçemizdeki sınıfa gittiğimizde 9 yaşındaki çocukların kod yazdıklarını gördük. Bunu görmek beni ziyadesiyle mutlu etti." diye konuştu.

        - Kütük dolapları da kütüphanelere gidiyor

        Akdemir, tapu kütüklerinin muhafaza edildiği dolapların da yeniden değerlendirildiğini belirtti.

        Kütüklerin dijital ortama aktarılmasıyla boşa çıkan dolapların yenilenerek okullardaki kütüphanelere gönderildiğini anlatan Akdemir, "Tapu Kadastro Teşkilatı bünyesindeki çalışanlarımız eksik olmasın hepsinden kitap temin etmek suretiyle çocuklarımıza kütüphaneler de oluşturmaya başladık. Böylece hem atık durumuna düşmüyorlar hem de diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını da para harcamadan yerine getirmiş oluyoruz. Tüm kurumlar bunu yaparsa ülkede boşa giden ciddi bir kaynağın önüne geçmiş oluruz." dedi.

        - Öğrenciler memnun

        Okullarına bilişim sınıfı açılan öğrenciler de Akdemir'e ve bölge müdürlüğü personeline teşekkür etti.

        Öğrencilerden Sudenaz Duman, bilgisayarları beğendiklerini, proje ve sınav hazırlıklarını bilişim sınıfında yaptıklarını belirtti.

        Ceren Özdemir de bilgisayarların ödev ve sınavlara hazırlıkta kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

        Rabia Çoban da bilgisayarların kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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