Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da, eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da, eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'ı, Ticaret Bakanlığı sisteminde yapılan analiz sonucu riskli görüp takibe aldı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR, detaylı arama için X-Ray cihazına yönlendirildi. Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi. El konulan TIR'ın sürücüsü gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.
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