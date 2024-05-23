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        Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:03
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        Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

        Almanya'da ithalat yüküyle Türkiye'ye giriş için Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptığı analiz çalışması kapsamında riskli görüldü.

        Tır, x - ray taramasına sevk edildi.

        Şüpheli yoğunluk tespit edilen tır dedektör köpek "Füge"nin katıldığı çalışmayla arandı.

        Tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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