Edirne'de 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Araçlarda yapılan aramada 200 avro, 7 bin 210 lira ve telsiz ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.