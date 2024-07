Edirne'deki yaz kampına katılan Balkanlar'da yaşayan öğrencilerden Edirne Valiliğine teşekkür

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen yaz kampına katılan öğrenciler Edirne Valiliğine minnettar olduğunu belirtti.

Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu Öğrenci Yaz Kampı'na 11 ülkeden 305 öğrenci katıldı.

Öğrenciler kamp programı kapsamında Edirne'deki tarihi ve kültürel yerlerle Gökçetepe Tabiat Parkı ve Çanakkale Şehitliği'ni gezdi.

Spor ve kültür etkinliklere de katılan öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler aldı.

- "Unutmuyorlar ve her zaman minnettarlar"

Moldova Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldova Lisesi İngilizce Fizik Öğretmeni Kadir Dağlı ise yaz kampının soydaş öğrencileri bir araya getirdiğini anlattı.

Türkiye'nin elinin her zaman Balkanlar'da olduğunu anlatan Dağlı, "Ülkemizin her zaman orada yatırımları var ve dolayısıyla öğrencilerimiz ve orada yaşayan insanlar bunlardan faydalanıyorlar. Unutmuyorlar ve her zaman minnettarlar." diye konuştu.

Yaz kampı yarın sona erecek.