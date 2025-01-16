USHAŞ Genel Müdürü Ünver: Sağlık turizminde diyeceğimiz çok söz var

ULUSLARARASI Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, ülkeye sağlık turizmi için gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "1 milyon 650 bin insanın sağlık için Türkiye'ye gelmiş olması üzücü. Biz bunun 6 milyon, 8 milyon, 10 milyon olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada daha diyeceğimiz çok söz ve çok iş var" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından Sağlık Turizmi Bilgilendirme ve Geliştirme toplantılarının 11'incisi Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural ve Trakya bölgesinde faaliyet gösteren birlik üyesi acente temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sağlık turizminde Trakya'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi.

'ECDAT İNSANLIĞA NASIL BAKTIĞIMIZI GÖSTERMİŞ'

Edirne Valisi Yunus Sezer sağlıkla ilgili, kentte 15'inci yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan 2'nci Beyazıt Külliyesi'nden örnek vererek, "2’nci Beyazıt Külliyesi aslında bizim medeniyet anlayışımızın, insanlığa nasıl baktığımızın aslında vücut bulmuş halidir diyebilirim. 2’nci Beyazıt Külliyesi'nin yapıldığı yıllarda hep anlatılır gerçektir bu; akıl sağlığı olmayanların Avrupa'da görmüş olduğu muameleyi hepimiz biliyoruz. Biz burada bu külliyeyi yaparak aslında ecdat bizim insana ve insanlığa nasıl baktığımızı göstermiş. İçerisinde poliklinik hizmetleri olan, eczanesi olan, hemen yanında üniversitesi olan, yani sağlık personelinin de yetiştiği, yine misafirhanesiyle, aş eviyle beraber bir bütün düşünerek hemen Balkanlar'ın girişinde, gelenleri karşılayan bir büyük bir külliye yapılmış durumda ve birçok hastalıkla ilgili olarak da tabii orada çalışmalar yapılmış. Aslına baktığımız zaman ta oradan, o dönemden gelen bir Edirne ile ilgili zihinsel bir altyapı var. Bunu ne kadar biz silmeye çalışsak da silememişiz. Gelen insanlar bundan bahsediyorlar. Ve birçok kitaba da yansımış durumda" diye konuştu.

'POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ'

Trakya bölgesinin hiç ilave yatırım yapmadan dahi sağlık konusunda gelecek olan kapasiteyi yönetecek potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Sezer, Edirne'nin ise bulunduğu konum gereği pek çok Balkan ülkesine kısa mesafede bulunduğunu söyledi. Sezer, "Ortalama 3-4 saatlik mesafede hitap edebileceğimiz 53,7 milyonluk bir nüfus var. Sağlık sektörü Balkanlar'da çok kötü. Temel sağlık hizmetleri bile bazı yerlerde çok aksıyor. Sağlık personelinde de müthiş bir kayıpları var, hemen hemen hepsi Avrupa'ya gidiyor. Doktor dışında yardımcı sağlık personelinde sıkıntı yaşanıyor. Bu manada çok ciddi bir açlık var. Bizim burada bir açığı kapatma gibi bir misyonumuz olması lazım. Yunanistan'ı baz aldığımızda tam teşekküllü bir hastane Selanik'te ve Atina'da var diye biliyorum. Bizim buradaki potansiyelimizi ortaya koymamız gerektiği inancındayım" ifadelerini kullandı.

‘2028'DE TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ BEKLENTİSİ 20 MİLYAR DOLAR’ Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver de Türkiye Yüzyılı’nda ülkeye sağlık turizmi için gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ünver, "Gelecek Türkiye Yüzyılı olacaksa ve sağlık turizmi bu anlamda kıymetliyse ve dünyada yaklaşık 100 milyar dolar gibi bir kaynağın bu anlamda kullanıldığı belirtiliyorsa 2028 yılında da 127 milyar dolarlar hedefleniyorsa, Türkiye'nin şu an için 2023'te 3 milyar 100 milyon dolar bu noktada getiri oluşturuyor olması üzücü. 2024 yılında 61 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini düşünürsek, 1 milyon 650 bin insanın sağlık için Türkiye'ye gelmiş olması üzücü. Biz bunun 6 milyon, 8 milyon, 10 milyon olmasını istiyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle 2028'de Türkiye'nin sağlık turizmindeki beklentisi 20 milyar dolar. Tabii bu rakamlar biraz daha istatistiki verilerden geldi, TÜİK verileri. Biz bu rakamların daha gerçekçi ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Türkiye'de sağlık turizminden bahsediyorsak bu kıymetli hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ya da ilgili paydaşlarımızın göstermiş olduğu katkıyla alakalı. Dolayısıyla bu noktada daha diyeceğimiz çok söz ve çok iş var" dedi. 'BAŞARI İSTİYORSAK EL BİRLİĞİYLE SÜRECİ İLERİYE GÖTÜRMELİYİZ' Sağlık turizminin içeriğinin de genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Ünver, "Sağlık turizminin içerisinde termal turizmi de koymak gerekiyor, sporcu sağlığını da işin içerisine koymak lazım. Sağlıklı yaşamı içerisine koymak lazım. Otellerin de işin içerisine girdiğini düşünürsek, engelli turizmi var. Sağlık turizmi gelecekte de çok kabul gören bir alan ve bu alanla ilgili Türkiye bir yerde ve doğru işler yapması gerekiyor. Bu işleri yaparken de rakiplerine göre bu pozisyonlarını belli etmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer bir başarı istiyorsak bu alanda özel sektörün ve kamunun hep beraber el birliğiyle bu süreci daha ilerilere götürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.