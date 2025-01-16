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        TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde TIR dorsesinde Yunanistan'a kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:50
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        TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde TIR dorsesinde Yunanistan’a kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dorsesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelilerinin bulunduğu TIR’ı takibe aldı. İpsala Sınır Kapısı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda takibe alınan TIR, polis gözetiminde sınır kapısına götürülerek, X-Ray taramasından geçirildi. TIR’ın dorsesinde yoğunluk gözlenmesi üzerine yapılan aramada FETÖ/PDY şüphelileri K.T. ve M.T.K. yakalandı. Öte yandan ‘İnsan ticareti’ iddiasıyla TIR’da bulunan A.H. ve S.O.Ç. de gözaltına alındı. A.H. ve S.O.Ç., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.T. ve M.T.K. ise çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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