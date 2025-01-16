Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi

        Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi
        ABONE OL

        Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, yatsı namazı sonrası Eski Cami önünde toplandı.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkes anlaşması ile 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı’nın birinci aşamasının tamamlandığını söyledi.

        Gazze’nin inanmış evlatlarının her türlü imkansızlığa rağmen direnişin şanlı destanını yazdıklarını belirten İriş, "Gazze halkı, kadını, çocuğu, yaşlısıyla direnişin arkasında durarak inandığı dava için her şeylerinden vazgeçmenin, sabrın ve kararlılığın destanını yazdılar." dedi.

        İriş, Gazzeli yiğitlerin bir yılı aşkın mücadele sonucunda siyonist İsrail rejimine diz çöktürdüğünü dile getirdi.

        Gazze'nin şerefli halkının, insanlığa onur ve haysiyetin ne demek olduğunu öğrettiğini dile getiren İriş, şöyle devam etti:

        "Bu savaş, bir halkın inancı, onuru ve insanlık dersi verme mücadelesiydi. Gazze bedel ödedi ama davasını kaybetmedi. Şehitler verdi ama inancını büyüttü ve Hamas, bugün sadece Gazze’nin değil tüm özgür insanların umudu oldu. Kudüs özgür olana kadar, Aksa tekrar bizim olana kadar, ırkçı emperyalizmin zulüm düzeni yıkılıp hak ve adalete dayalı yeni bir dünya kurulana kadar, bu mücadele devam edecektir.

        Bu gece burada, hakkı haykırdığımız gibi, bir gün o mübarek Mescid-i Aksa’nın avlusunda, Kubbetu's Sahra'nın yanı başında, Gazze’nin mücahitleriyle, Aksa murabıtlarıyla kucaklaşıp helalleşeceğiz inşallah. Zafer, inanlarındır ve zafer yakındır."

        İriş'in konuşmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!

        Benzer Haberler

        USHAŞ Genel Müdürü Ünver: Sağlık turizminde diyeceğimiz çok söz var
        USHAŞ Genel Müdürü Ünver: Sağlık turizminde diyeceğimiz çok söz var
        Türkiye'nin 2028'de sağlık turizminden beklentisi 20 milyar dolar
        Türkiye'nin 2028'de sağlık turizminden beklentisi 20 milyar dolar
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektr...
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektr...