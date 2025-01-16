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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2025 Yılı Yatırım Programı'nı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2025 Yılı Yatırım Programı'nı eleştirdi.

        Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda "Edirne’nin hak ettiği şekilde yer almadığını" ileri sürdü.

        Programa göre Edirne’nin hak ettiği yatırımı alamadığının görüldüğünü iddia eden Yazgan, hükümeti eleştirdi.

        - ETSO üyelerine indirim

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trakya Elektrik Perakende Satış AŞ (TREPAŞ) arasında indirim protokolü imzalandı.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, indirim protokolüne ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile TREPAŞ Satış Şefi Nail Ürkmez imza attı.

        Protokol ile oda üyelerine, oda kayıt belgesini ibraz etmeleri ve elektrik tesisatlarının üye yada işletmelerinin adına kayıtlı olması durumunda TREPAŞ tarafından indirim uygulanacak.

        - Güllapoğlu Deresi ve çevresinde ıslah çalışması

        Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce Balkan Yerleşkesi içinde bulunan doğal alanlarının daha bakımlı ve düzenli hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, daha yeşil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kampüs oluşturma hedefi doğrultusunda başlatılan çalışmalarla son derece bakımsız durumdaki bu alanların elden geçirilerek üniversiteye yakışır hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Bu kapsamda Rektörlük binası ile otoyol bağlantı yolu arasında bulunan Güllapoğlu Deresi yatağı ve çevresinde başlatılan çalışmalarla çürüyen, devrilen ve vasfını kaybetmiş olan ağaçlar temizlendikten sonra alanın temizliği ve bakımı yapılıyor.

        İl Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen çalışmaların, ilerleyen süre içinde yerleşkenin diğer yeşil alanlarında da hayata geçirilmesi planlanıyor.

        - Edirne Belediyesinden çocuklara tatil etkinlikleri

        Edirne Belediyesince sömestr tatilinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde 21 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde 4-7 yaş ve 8-12 yaş grupları çocuklar içi kil, robotik kodlama, yoga, hikaye, müzik geri dönüşüm, zıtlıklar, mum yapımı, bilim-sanat ve STEM-A atölyeleri gerçekleştirilecek.

        20-31 Ocak tarihlerinde Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliklerde ise çocuklara farklı yaş gruplarına özel atölyeler yer alacak. İngilizce, dört işlem, sosyal bilgiler, dil bilgisi gibi eğitici etkinliklerin yanı sıra eğlenceli deneyler, yaratıcı drama, tuz seramiği, görsel sanatlar ve kutu oyunları gibi atölyeler çocuklarla buluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, tatilde hem öğrenip hem de eğlenmek isteyen tüm çocukları etkinliklere davet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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