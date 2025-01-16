Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        İpsala ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL

        İpsala ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri U.T, S.D, U.T. ve G.T'nin üzerinde arama yaptı.

        Aramada 1 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, havalı tüfek, 10 kurusıkı fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        - Çalınan motosiklet sahibine verildi

        İpsala ilçesinde çalınan motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine verildi.

        Bayrambey Mahallesi'nde motosikletini park eden U.Y. bir süre sonra aracını yerinde bulamadı.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri motosikleti Keşan ilçesinde park halinde buldu.

        Motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        TIR dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektr...
        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektr...
        Edirne'de tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'de tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kapıkule'de çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve ilaç ele geçirildi
        Kapıkule'de çok sayıda kaçak sigara, cep telefonu ve ilaç ele geçirildi