Edirne'de asayiş
İpsala ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İpsala ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri U.T, S.D, U.T. ve G.T'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 1 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, havalı tüfek, 10 kurusıkı fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
- Çalınan motosiklet sahibine verildi
İpsala ilçesinde çalınan motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine verildi.
Bayrambey Mahallesi'nde motosikletini park eden U.Y. bir süre sonra aracını yerinde bulamadı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri motosikleti Keşan ilçesinde park halinde buldu.
Motosiklet sahibine teslim edildi.
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