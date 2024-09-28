Edirne'de asayiş

Havsa ilçesinde bir iş yerinden eşya ve bir miktar para çalındı.

İş yerinin camının kırık olduğunu fark eden S.G, bazı eşyaların ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını tespit etti.

S.G. Havsa Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucuyla yakalandı

Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği U.A'nın üzerini aradı.

Aramada bir miktar esrar ele geçirildi.