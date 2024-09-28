Edirne'de asayiş
Havsa ilçesinde bir iş yerinden eşya ve bir miktar para çalındı.
Havsa ilçesinde bir iş yerinden eşya ve bir miktar para çalındı.
İş yerinin camının kırık olduğunu fark eden S.G, bazı eşyaların ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını tespit etti.
S.G. Havsa Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Uyuşturucuyla yakalandı
Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği U.A'nın üzerini aradı.
Aramada bir miktar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili U.A. gözaltına alındı.
- İlaç içen çocuk tedavi altına alındı
Keşan ilçesinde ilaç içen çocuk tedavi altına alındı.
Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan R.G. çocuğunun böcek ilacı içtiğini fark etti.
R.G. çocuğunu tedavisi için Keşan Devlet Hastanesine götürdü.
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