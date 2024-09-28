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        Edirne'de asayiş

        Havsa ilçesinde bir iş yerinden eşya ve bir miktar para çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:15
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        Edirne'de asayiş
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        Havsa ilçesinde bir iş yerinden eşya ve bir miktar para çalındı.

        İş yerinin camının kırık olduğunu fark eden S.G, bazı eşyaların ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını tespit etti.

        S.G. Havsa Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucuyla yakalandı

        Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği U.A'nın üzerini aradı.

        Aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili U.A. gözaltına alındı.

        - İlaç içen çocuk tedavi altına alındı

        Keşan ilçesinde ilaç içen çocuk tedavi altına alındı.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan R.G. çocuğunun böcek ilacı içtiğini fark etti.

        R.G. çocuğunu tedavisi için Keşan Devlet Hastanesine götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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