Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Fransız gezginler otostopla çıktıkları dünya turunda Edirne'ye hayran kaldı

        Fransa'dan yola çıkarak otostopla dünyayı dolaşan iki gezgin, Edirne'ye hayran kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız gezginler otostopla çıktıkları dünya turunda Edirne'ye hayran kaldı

        Fransa'dan yola çıkarak otostopla dünyayı dolaşan iki gezgin, Edirne'ye hayran kaldı.

        Başkent Paris'ten üç hafta önce yola çıkan iki üniversite öğrencisi gezgin İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

        Seyahatleri boyunca otostopla yolculuk eden gezginler, Edirne’de tarihi mekanları ziyaret etti.

        Brest Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Filiz İvik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya turuna üç hafta önce başladıklarını söyledi.

        Ülkeler arası ulaşımı otostopla gerçekleştirdiklerini belirten İvik, "Edirne'den sonra İstanbul'a gidip orayı da gezeceğiz. Tarihi yerleri görmek istiyoruz. Türkiye turundan sonra rotamızda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan var. Bu yolculukta daha temiz bir çevre ve gökyüzü için uçak kullanmıyoruz. Daha çok yürüyerek ve toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyoruz." dedi.

        Edirne’ye ilk kez geldiğini belirten İvik, kentin tarihi dokusundan çok etkilendiğini, özellikle Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini ifade etti.

        Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gabon Manson da Edirne'yi çok beğendiğini, insanların oldukça sıcakkanlı olduğunu söyledi.

        Manson, Edirne'yi gezdikten sonra İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını ve dünya turuna devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Gazze'de kum fırtınası
        Gazze'de kum fırtınası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları

        Baharın müjdecisi leylekler: Yüzlercesi aynı anda konakladı
        Baharın müjdecisi leylekler: Yüzlercesi aynı anda konakladı
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları günün yorgunluğunu müzikle atı...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları günün yorgunluğunu müzikle atı...
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Muradiye Mevlevihanesi'nde neyzen geleneği yeniden canlanıyor
        Muradiye Mevlevihanesi'nde neyzen geleneği yeniden canlanıyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Cami avlusunda iftar
        Restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Cami avlusunda iftar