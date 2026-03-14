Fransız gezginler otostopla çıktıkları dünya turunda Edirne'ye hayran kaldı

Fransa'dan yola çıkarak otostopla dünyayı dolaşan iki gezgin, Edirne'ye hayran kaldı.



Başkent Paris'ten üç hafta önce yola çıkan iki üniversite öğrencisi gezgin İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.



Seyahatleri boyunca otostopla yolculuk eden gezginler, Edirne’de tarihi mekanları ziyaret etti.



Brest Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Filiz İvik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya turuna üç hafta önce başladıklarını söyledi.



Ülkeler arası ulaşımı otostopla gerçekleştirdiklerini belirten İvik, "Edirne'den sonra İstanbul'a gidip orayı da gezeceğiz. Tarihi yerleri görmek istiyoruz. Türkiye turundan sonra rotamızda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan var. Bu yolculukta daha temiz bir çevre ve gökyüzü için uçak kullanmıyoruz. Daha çok yürüyerek ve toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyoruz." dedi.



Edirne’ye ilk kez geldiğini belirten İvik, kentin tarihi dokusundan çok etkilendiğini, özellikle Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini ifade etti.



Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gabon Manson da Edirne'yi çok beğendiğini, insanların oldukça sıcakkanlı olduğunu söyledi.



Manson, Edirne'yi gezdikten sonra İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını ve dünya turuna devam edeceklerini kaydetti.

