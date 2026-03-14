        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları günün yorgunluğunu müzikle atıyor

        GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, kurdukları müzik topluluğuyla günün stresini atıyor.

        Giriş: 14.03.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan 20 akademisyen, kurdukları Türk sanat müziği, halk müziği ve rock müzik topluluklarında çalışmalar yaparak çeşitli etkinliklerde sahne alıyor.

        Öğretim üyelerine müzikle ilgilenen öğrencileri de eşlik ediyor.

        Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Trakya Tıp Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Prof. Dr. Levent Öztürk, AA muhabirine, hocasının tavsiyesiyle üniversite yıllarında müziğe başladığını söyledi.

        Hocasının, "İyi bir hekimin hastaları daha iyi muayene edip doğru teşhis koyabilmesi için müzik ve resimden anlaması gerekiyor" tavsiyesine uyarak müziğe ilgisinin arttığını anlatan Öztürk, hekimlerin güzel sanatlarla ilgilenmesinin tercihten ziyade bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

        Öztürk, şöyle konuştu:

        "Bizler edebiyatla ilgileniriz ifade becerimizi geliştirmek için müzikle ilgileniriz, resimle ve güzel sanatlarla uğraşırız. Bu aktiviteler sırasında öğrencilerle bir araya gelmek, farklı bir usta-çırak ilişkisinin kurulmasına da aracılık ediyor. Bu öğrencilerimiz daha büyük motivasyonla derslerine çalışıyorlar."

        - "Sağlığımızı koruyabilmemiz için bu tip hobilere ihtiyacımız var"


        Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora da çocukluk yıllarında tanıştığı müzikle meslek hayatı boyunca ilgilenmeye devam ettiğini belirtti.

        Birinci sınıftan itibaren öğrencilerine müzikle ilgilenmelerini tavsiye ettiğini anlatan Öztora, "Doktorluk, yıpratıcı ve hayata bakış açınızı değiştiren bir meslek. Biyopsikososyal olarak sağlığımızı koruyabilmemiz için doktorlar olarak bu tip hobilere ihtiyacımız var. Önemli olan sonuç değil süreç. Müzikle, resimle, dansla ilgilenmek, kitap okumak bizi zenginleştiren ve geliştiren bir dünya görüşü kazandırıyor." dedi.

        Öztora, öğrencileriyle müzik grubunda birlikte çalmanın önemli bir yol arkadaşlığı olduğunu sözlerine ekledi.

        Birinci sınıf öğrencisi Ege Başak da hocalarıyla sahneyi paylaşmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

        Topluluk sayesinde üst sınıflardaki öğrencilerle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Başak, müzik sayesinde okula daha hızlı adapte olduğunu ve birçok müzisyenle tanıştığını ifade etti.

        Konservatuvar mezunu birinci sınıf öğrencisi Ecenaz Şanlı da sahnede hocalarıyla birlikte olmanın son derece keyifli olduğunu anlatarak, tıp öğrencilerine sosyal aktivitelere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        Benzer Haberler

        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
        Muradiye Mevlevihanesi'nde neyzen geleneği yeniden canlanıyor
        Muradiye Mevlevihanesi'nde neyzen geleneği yeniden canlanıyor
        Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Cami avlusunda iftar
        Restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Cami avlusunda iftar
        Edirne'de düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı" bir kez daha Balkanlar'ı aynı...
        Edirne'de düzenlenen "Büyük Selimiye İftarı" bir kez daha Balkanlar'ı aynı...
        Engelli derneğinde kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye işlemini, vali d...
        Engelli derneğinde kira borcu nedeniyle başlatılan tahliye işlemini, vali d...