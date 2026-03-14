Muradiye Mevlevihanesi'nde neyzen geleneği yeniden canlanıyor

CİHAN DEMİRCİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ney sanatçısı Serkan Kamacı, Muradiye Mevlevihanesi'ne yeni neyzenler kazandırıyor.



Edirne'de Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi içinde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.



Yapının ihyasına yönelik çalışmalar devam ederken, neyzen Kamacı da sanatıyla bu sürece katkı sunuyor.



Kamacı, üniversite öğrencilerine ney üflemeyi öğreterek mevlevihane kültürünün yaşatılmasına destek veriyor.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, derslerinin ardından haftada iki gün Kamacı'nın Devecihan Kültür Merkezi'ndeki atölyesinde ney eğitimi alıyor.



- "Ney sazıyla yol yürümeye gayret ediyoruz"



Serkan Kamacı, AA muhabirine, Edirne'de bu kültürü tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Neye ilgi duyan üniversite öğrencileriyle derslere başladıklarını belirten Kamacı, "Bu kültürü ayakta tutmak için öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Ney sazıyla yol yürümeye gayret ediyoruz. Ney üflemeyi öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. İnsanlar konserlerimize gelerek, görerek ve bana sorarak bu yola başlıyor. Hikayemiz tamamen böyle gelişti." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda uzun yıllar ney dersleri verdiğini anlatan Kamacı, ney üflemenin sabır ve gönül işi olduğunu dile getirdi.



Kamacı, "Ney sazına gönül verdiğiniz zaman, niyetiniz de halis ise ve size yol gösterecek iyi bir rehberiniz varsa öğrenmemeniz imkansız. Herkesin ney üflemeyi öğrenme süresi farklıdır. Bizim için kısa sürede ses çıkarıp çıkarmasından çok, bu saza ne kadar gönül verdiği önemlidir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen, "neyzenlerin kutbu" olarak anılan Niyazi Sayın'ın ney tutkusunun öğrenmek isteyenler için önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Kamacı, bu mirasın genç kuşaklara aktarılmasının büyük değer taşıdığını ifade etti.



- "Sanatımızı bizden sonrakilere taşımaya gayret edeceğiz"



Muradiye Mevlevihanesi'nde yürütülen ayağa kaldırma çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirten Kamacı, Edirne Valisi Yunus Sezer'in himayesinde sürdürülen çalışmaların çok kıymetli olduğunu söyledi.



Temel atma töreninde bulunmanın ve orada Edirneli Mustafa Dede'nin Mevlevi ayinini icra etmenin kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu dile getiren Kamacı, şöyle devam etti:



"Bu ruhaniyetle mekan inşallah tamamıyla nihayete erdiğinde çok daha büyük bir toplulukla açılışı olacak. Muradiye Mevlevihanesi'nde bizden önce burada bulunmuş Mevlevi büyüklerimizin bize gösterdiği yolda, yine aynı aşk ve muhabbetle Edirne'de bu kültürümüzü, sanatımızı bizden sonrakilere taşımaya gayret edeceğiz. Bizlerin de yaptığı çalışmalarla Muradiye Mevlevihanesi'ne neyzenler yetişiyor. Kudümzenler, kanuniler ve udiler de yetişecek. İnşallah bu güzel Osmanlı şehrinde kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmaya, icra etmeye ve bu muhabbeti yaşamaya devam edeceğiz."



- "Eğitimlerimizi tasavvuf odaklı sürdürüyoruz"



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ayberk Kağan Yüce de Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve müzikle tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin, kendisinde ney üfleme isteğinin oluşmasına öncülük ettiğini söyledi.



Neyzen Kamacı'dan ney üflemenin inceliklerini öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Yüce, "Hocamız önce neyi ve ney üflemeyi anlattı. Sonrasında usta-çırak ilişkisiyle derslerimize devam ediyoruz. Eğitimlerimizi tasavvuf odaklı sürdürüyoruz. Notaları eski Türk musikisindeki adlarıyla öğrendik. Bu da genel kültür açısından çok faydalı oldu. Tasavvuf musikisine olan merakımı da dersler pekiştirdi." ifadelerini kullandı.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Furkan Kılıç ise bir antikacıda gördüğü neyin ardından bu sazı öğrenmeye merak sardığını anlattı.



Arkadaşının sayesinde ney derslerine başladığını aktaran Kılıç, ney üflemeyi ve bu kültürü öğrenerek sonraki nesillere aktarmak istediğini kaydetti.

