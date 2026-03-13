        Trakya Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

        Atatürk'ün, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözüyle hekimlere duyduğu güveni gösterdiğini belirten Sezer, bu sözün Türk Hekimlerinin neleri başarabileceğini görme adına da bir pencere açtığını dile getirdi.


        Türkiye'nin çok iyi yetişmiş hekimlere ve sağlık altyapısına sahip olduğunu ifade eden Sezer, "Bugün sağlık turizminden bahsediyoruz ve bu sizlerin emekleriyle beraber yeşeren, büyüyen ve sizlerin sayesinde devam eden sistemin bir parçası. Öncelikle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Edirne olarak göğsümüzü kabartıyorsunuz. Bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastane’mizde verilen hizmetlerden Türkiye’nin her yerinden övgüyle bahsediliyor." diye konuştu.


        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Tıp Fakültesinin güçlü akademik kadrosu, bilimsel birikimi, sağlık altyapısı ve insan kaynağıyla bölgenin sağlık merkezi olduğunu söyledi.


        İnsan hayatına dokunan, acıyı hafifleten, umudu büyüten tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Hatipler, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki sağlık çalışanlarımıza yönelik en küçük bir şiddete hatta en küçük bir saygısızlığa dahi tahammülümüz yoktur. Sağlık çalışanlarımız bilmedir ki üniversite olarak her zaman onların yanında, onların arkasında ve onların destekçisi olarak varlığımızı sürdürüyoruz." dedi.


        Programda Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü Vekili Ali Kaya ve Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya da konuşma yaptı.


        Tıp fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan müzik gruplarının sahne aldığı programda ayrıca öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.


        Törende emekli olan akademisyenlere de teşekkür belgeleri verildi.


        Programa, Edirne Belediyesi Başkanvekili Cenk Ergüden, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı
        İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı
        İpsala Sınır Kapısında kaçak papağan girişimi
        İpsala Sınır Kapısında kaçak papağan girişimi
        Edirne'de yurda sokulmak istenen 3 macaw papağanı ele geçirildi
        Edirne'de yurda sokulmak istenen 3 macaw papağanı ele geçirildi
        Edirne'de vefat eden emekli astsubay askeri törenle son yolculuğuna uğurlan...
        Edirne'de vefat eden emekli astsubay askeri törenle son yolculuğuna uğurlan...
        Amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol yapacak
        Amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol yapacak