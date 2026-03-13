Canlı
Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:41
        Amatör futbol takımı tek penaltı atışı için 226 kilometre yol yapacak

        Edirne Süper Amatör Lig'de mücadele eden İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında oynanan ve uzatma dakikalarında yaşanan olay nedeniyle tatil edilen karşılaşma, penaltı atışının yapılması için yeniden oynanacak. Ancak rakip takımın sadece tek bir penaltı atışı için 226 kilometre yol yapacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

        1 Mart'ta oynanan Süper Amatör Lig karşılaşmasında İpsalaspor ile Yeniimaretspor, normal süresi 3-3 eşitlikle tamamlanan maçta karşı karşıya geldi. Mücadelenin hakemi, karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık uzatma ekledi. Uzatma bölümünde İpsalaspor aleyhine penaltı kararı verildi. Penaltı noktasını gösteren hakemin kararına tepki gösteren İpsalaspor kalecisi, kaleye geçmeyi reddetti. Bir süre bekleyen hakem, karşılaşmayı tatil etti.

        Daha sonra, karşılaşmanın yalnızca penaltı atışının kullandırılması suretiyle tamamlanmasına karar verildi.

        Kararla birlikte maçın, gelecek hafta çarşamba günü İpsala İlçe Stadı'nda penaltı atışıyla yeniden başlayıp tamamlanması planlanıyor.




        - "Karara itiraz ettik"

        Yeniimaret Spor Kulübü Başkanı Şahin Kırbiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kendilerini şaşırttığını söyledi.

        Karşılaşmanın 90+7’nci dakikasında lehlerine penaltı kararı verildiğini belirten Kırbiç, yoğun itirazların ardından İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi nedeniyle penaltıyı kullanamadıklarını ifade etti.

        Hakemin topu alarak soyunma odasına gittiğini ve maçın devam etmediğini anlatan Kırbiç, birkaç gün sonra İl Tertip Komitesiyle görüştüklerini dile getirdi.

        Hakem raporunun eksik olduğu ve gözlemcinin rapor yazmadığı bilgisinin kendilerine iletildiğini aktaran Kırbiç, yalnızca penaltı atışı için yeniden İpsala'ya gitmelerinin istendiğini söyledi.

        Kırbiç, "Çarşamba günü İpsala’ya gidip sadece penaltıyı kullanacağız ve maç bitecek. Bunun dünyada benzeri olmayan bir karar olduğunu düşünüyoruz. Penaltı için yaklaşık 226 kilometre yol yapacağız." dedi.

        Bu durumun kulüp için maliyet oluşturacağını belirten Kırbiç, ulaşım, yemek ve oyuncuların maç başı ücretlerinin kendileri için sorun oluşturduğunu ifade etti.

        Karara itiraz ettiklerini kaydeden Kırbiç, çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini sözlerine ekledi.




        - "Çok trajikomik bir olay"

        İpsala Spor Başkanı Deniz Akalın da uzatma dakikalarında verilen penaltı kararının ardından yaşananları şöyle anlattı:

        "Uzatmalarda 1-2 dakika kala hakem trajikomik bir penaltı verdi. Penaltının haklı veya haksız olması bir yana, kalecimiz bu karara itiraz ederek kaleye geçmek istemedi. Hakem bir süre bekledikten sonra topu eline alıp maçı önce 3-0 hükmen rakibimize verdiğini söyledi. Futbolcularımız itiraz edince bu kez ‘pardon kusura bakmayın, maçı tatil ediyorum’ diyerek sahadan ayrıldı."

        Akalın, hakem kararlarının amatör kulüpler üzerinde maddi yük oluşturduğunu dile getirdi.

        Hakem hatalarını kulüplerin çektiğini ifade eden Akalın şunları söyledi:


        "Bence hakem üçlüsünün bu sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Çok trajikomik bir olay. Türkiye’de daha önce böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum? Şimdi rakip takım yaklaşık 110 kilometre yol gelerek sonra 110 kilometre dönerek sadece bir penaltı atışı için sahaya çıkacak. Belki bir dakika daha oynanacak ve sonra geri dönecekler. Bunun yolu var, yemeği var, suyu var. Amatör kulüpler zaten borç içinde, kıt kanaat ayakta durmaya çalışıyor. Bu tür hakem hataları olunca insan futboldan da soğuyor. Bir deplasman maçının maliyeti en az 30-40 bin lira. Bir takım bu kadar masraf yapıp sadece bir penaltı için gelip geri dönecek. Gerçekten yazık."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

