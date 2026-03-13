Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de bayram öncesi trafik denetimi

        Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Edirne'de bayram öncesi trafik denetimi

        Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.


        Atatürk Bulvarı'nda, Selimiye Meydanı'nda yapılan uygulamada sürücüler kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma zorunluluğu konularında denetlendi.


        Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, özellikle bayram tatili öncesinde artabilecek trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.


        Denetimlerde 2 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldı.


        Sürücülere toplam 17 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.


        Polis ekipleri, bayram süresince vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

