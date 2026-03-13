Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesinin, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle hazırladığı "Yaşayan Edirne" Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Giriş: 13.03.2026 - 12:26
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediyesinin, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğiyle hazırladığı "Yaşayan Edirne" Fotoğraf Sergisi açıldı.

        Tarihi belediye binasında açılan sergide, kentin tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve gündelik yaşamına dair fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, açılışta yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi, kültürü ve insanıyla her zaman anlatılmaya değer bir şehir olduğunu belirtti.

        Sergide yer alan fotoğrafların kentin sokaklarını, insanlarını ve ruhunu yansıttığını ifade eden Gencan, serginin hazırlanmasında emeği geçen EFOD üyelerine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

        Fotoğraf sergisi, 23 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

        - Kaymakam Ayık Roman vatandaşlarla iftarda buluştu

        Enez Kaymakamı Merve Ayık, Gaziömerbey Mahallesi TOKİ Konutları'nda Roman vatandaşlarla düzenlenen iftar programına katıldı.

        İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Ayık, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir zaman olduğunu belirtti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Ayık, ramazanın bereketini ve kardeşliğini hemşehrileriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Program, sohbetlerin ardından sona erdi.

        - YEĞİTEK Genel Müdürü Canlı, öğrencilerle iftarda buluştu

        Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, Edirne’de düzenlenen iftar programına katıldı.

        Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Canlı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu söyledi.

        Öğrencilerle sohbet eden Canlı, okulda düzenlenen bu tür etkinliklerin dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti. İftar programı, sohbetlerin ardından sona erdi.

        - Belgin İba, Havsa'da iftar programına katıldı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Havsa İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Programda konuşan İba, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

        Aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İba, iftarın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

        İba, Havsalıların samimi misafirperverliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, programın düzenlenmesine katkı sunan AK Parti Havsa İlçe Başkanı Haluk Savaştürk ile emeği geçenlere teşekkür etti.



