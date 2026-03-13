Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı

        İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yurda kaçak getirilen 3 papağan ele geçirildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 16:49
        İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı

        İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yurda kaçak getirilen 3 papağan ele geçirildi.

        İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak isteyen G.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine aradı.

        Aramada, araçtaki kutuların içerisinde 3 macaw papağanı tespit edildi.

        Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Park Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.

        Ekipler, izin belgeleri bulunmayan G.A'ya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 75 bin 528 lira ceza uyguladı.

