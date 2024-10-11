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        Meme kanserini atlatan Mine ebe kadınları bilinçlendirmek için hikayesini anlatıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de annesini kanser taramasına gönderdiği gün kanser olduğunu öğrenen ebe Mine Erçel Boz, erken teşhisin önemini ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatarak kadınları bilinçlendirmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:16
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        Meme kanserini atlatan Mine ebe kadınları bilinçlendirmek için hikayesini anlatıyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de annesini kanser taramasına gönderdiği gün kanser olduğunu öğrenen ebe Mine Erçel Boz, erken teşhisin önemini ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatarak kadınları bilinçlendirmeye çalışıyor.

        Edirne Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 39 yaşındaki Boz, 4 yıl önce meme dokusundaki değişiklik ve kitle nedeniyle Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) tarama yaptırdı.

        Annesini de aynı merkeze tarama için gönderen Boz, annesinin merkeze gittiği gün çıkan tarama sonuçlarından meme kanseri olduğunu öğrendi.

        Ailesinin desteği ve tedaviyle hastalığı yenen Boz, mesleğine döndü.

        Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan Boz, aynı binadaki KETEM'e gelenleri ve çevresindekileri kanserin erken teşhisi ve tedavisi konusunda gönüllü olarak bilgilendiriyor.

        - "Rutin kontrollerimizi yaptırmalıyız"

        Boz, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin korkulacak bir hastalık olmadığını ve tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

        Meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını dile getiren Boz, tedavi sürecini birçok doktorun yardımıyla atlattığını anlattı.

        Kemoterapi seanslarından sonra saçları dökülse de sosyalleşmekten vazgeçmediğini ve bu süreçte en büyük desteği ailesinden aldığını dile getiren Boz, şöyle devam etti:

        "Meme kanseri dünyada 8 kadından 1'inde görülüyor. Günümüzde tedavisi olan bir hastalık. Kanserde erken tanı her zaman hayat kurtarır. Vücudumuzu en iyi tanıyacak kişiler biziz. Vücudumuzda herhangi bir anormallik tespit ettiğimizde, meme başında çökme, portakal kabuğu görüntüsü, elimize gelen bir kitle varsa bir hekime başvurmalıyız. Sadece meme kanseri için değil tüm hastalıklara karşı rutin kontrollerimizi yaptırmalı, doktora gitmekten korkmamalıyız.

        Ben bu hastalığı yaşadım ve yendim. Moralimi her zaman yüksek tuttum. Size iyi gelecek, sizi seven ve enerjinizi yükseltecek insanlar olmasını istiyorsunuz yanınızda. Ben bu konuda çok şanslıydım. Annem, babam, kardeşlerim benim yanımdaydı."

        - Tanıştığı tüm kadınları bilgilendiriyor

        Tanıştığı her kadına meme kanseri öyküsünü anlattığını ifade eden Boz, çevresindekileri ve vatandaşları kanserin erken teşhisi ve tedavisi yönünde bilgilendirdiğini aktardı.

        Sosyal medyadan da meme kanseri farkındalığı için paylaşımlar yaptığını dile getiren Boz, şunları kaydetti:

        "Sosyal medyamdan paylaşımlar yapıyorum. Bir arkadaşım da bunu görmüş. Onun üzerine göğsünde bir anormallik fark etmiş. Tanı aldı ve tedavi gördü. Umutsuz gördüğüm her kadına meme kanseri mücadelemi anlatıyorum. Moralin, sevginin ve güzel insanların hayatımızda olmasının çok önemli olduğunu anlatıyorum. Herhangi bir anormallikte KETEM'e ve sağlık kuruluşlarına gitmelerini söylüyorum. Onlara 'Beni görün, örnek alın, 1 yıl tedavi gördüm, 1 yıl kel gezdim ama moralimi hiç bozmadım' diyorum. Özetle hayatımı ikiye ayırıyorum tedavi öncesi ve tedavi sonrası. Artık çevremde bana iyi gelen ve beni seven insanlar var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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