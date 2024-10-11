Meme kanserini atlatan Mine ebe kadınları bilinçlendirmek için hikayesini anlatıyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de annesini kanser taramasına gönderdiği gün kanser olduğunu öğrenen ebe Mine Erçel Boz, erken teşhisin önemini ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlatarak kadınları bilinçlendirmeye çalışıyor.

Edirne Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 39 yaşındaki Boz, 4 yıl önce meme dokusundaki değişiklik ve kitle nedeniyle Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) tarama yaptırdı.

Annesini de aynı merkeze tarama için gönderen Boz, annesinin merkeze gittiği gün çıkan tarama sonuçlarından meme kanseri olduğunu öğrendi.

Boz, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin korkulacak bir hastalık olmadığını ve tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Merkezin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan Boz, aynı binadaki KETEM'e gelenleri ve çevresindekileri kanserin erken teşhisi ve tedavisi konusunda gönüllü olarak bilgilendiriyor.

Kemoterapi seanslarından sonra saçları dökülse de sosyalleşmekten vazgeçmediğini ve bu süreçte en büyük desteği ailesinden aldığını dile getiren Boz, şöyle devam etti:

"Meme kanseri dünyada 8 kadından 1'inde görülüyor. Günümüzde tedavisi olan bir hastalık. Kanserde erken tanı her zaman hayat kurtarır. Vücudumuzu en iyi tanıyacak kişiler biziz. Vücudumuzda herhangi bir anormallik tespit ettiğimizde, meme başında çökme, portakal kabuğu görüntüsü, elimize gelen bir kitle varsa bir hekime başvurmalıyız. Sadece meme kanseri için değil tüm hastalıklara karşı rutin kontrollerimizi yaptırmalı, doktora gitmekten korkmamalıyız.