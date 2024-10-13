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        Edirne'de kadın ve çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Edirne'de kadın ve çocuklar tarafından protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:27
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        Edirne'de kadın ve çocuklar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Edirne'de kadın ve çocuklar tarafından protesto edildi.

        Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Grup adına açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Gençlik Kolları Sorumlusu Sultan Özen, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Filistinlilerin zor günler yaşadığını belirten Özen, saldırılar karşısında dünyanın sessiz kaldığını ifade etti.

        Saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini dile getiren Özen, "Edirne'deki sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları olarak tüm dünyaya sesleniyoruz. Sessizliğe hapsolmuş devlet başkanları, unutmayın ki mazlumun ahı sizi bir gün mutlaka bulacaktır. Gelin tüm dünya olarak bu zulme 'dur' diyelim. Mazlumun sessizliğine ses olalım." diye konuştu.

        Program Filistin bayrağını temsilen beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renkli balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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