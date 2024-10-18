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        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri verildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Usta bestekarlar" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:00
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        Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri verildi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Usta bestekarlar" konseri verildi.

        Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yaptığı konser topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirildi.

        Konserde kürdilihicazkar, muhayyerkürdi, hüzzam, hüseyni makamlarında bestekar Sadettin Kaynak eserleri icra edildi.

        Konseri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, bestekar Sadettin Kaynak'ın gelini Emine Kaynak ve müzikseverler izledi.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, "Usta bestekarlar" konserleri serisinin yıl boyunca süreceğini söyledi.

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