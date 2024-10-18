Edirne'de "Usta bestekarlar" konseri verildi

Konseri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, bestekar Sadettin Kaynak'ın gelini Emine Kaynak ve müzikseverler izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Usta bestekarlar" konseri verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.