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        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Güreş Takımı antrenör ve güreşçileri, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        Süloğlu Güreş Takımı antrenör ve güreşçileri, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran’ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ormankıran, makamında ağırladığı güreşçilere forma ve ayakkabı hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, 10 yıldır en büyük yatırımı güreşçilere yaptıklarını belirtti.

        Gözleri heyecanla bakan genç gençilerin, hem Balkanlarda hem de Avrupa da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Ormankıran, "10 yıldır yaklaşık 100’e yakın evladımız madalya ve kupalar kazanarak bizleri gururlandırdılar. Bu yıl da yeni eğitim öğretim yılında yeni başlayan güreşçilerimize malzeme desteği sağladık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Demirhanlı köyünde çiftçiler bilgilendirildi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce Demirhanlı köyünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Demirhanlı köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

        Toplantıda müdürlük personelince üretim planlaması ve yeni destekleme modeli anlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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