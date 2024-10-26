Süloğlu Güreş Takımı antrenör ve güreşçileri, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ormankıran, makamında ağırladığı güreşçilere forma ve ayakkabı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ormankıran, 10 yıldır en büyük yatırımı güreşçilere yaptıklarını belirtti.

Gözleri heyecanla bakan genç gençilerin, hem Balkanlarda hem de Avrupa da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Ormankıran, "10 yıldır yaklaşık 100’e yakın evladımız madalya ve kupalar kazanarak bizleri gururlandırdılar. Bu yıl da yeni eğitim öğretim yılında yeni başlayan güreşçilerimize malzeme desteği sağladık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.