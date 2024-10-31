Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda konuk bakan ve bakan yardımcıları konuştu

Edirne'de valiliğin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda, Balkan ülkelerinden bakan ve bakan yardımcıları bir araya geldi.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova'nın ekonomi ve ticari işbirliği alanında güçlü bağlara sahip iki dost ülke olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kosova arasındaki ticaret hacminin son yıllarda arttığını vurgulayan Damka, "Bu bağlamda ülkelerimiz arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ve teşvik edilen yeni yatırımlar ekonomik ilişkilerimizin sağlam temelleri üzerine kurulduğunu göstermektedir. Özellikle sanayi, tarım, inşaat ve enerji gibi stratejik alanlarda yapılan işbirlikleri hem Kosova hem de Türkiye için büyük fırsatlar yaratmakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır." dedi.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında işbirliği anlaşmasının imzalandığını dile getiren Damka, bu anlaşma ile iki ülkenin sanayi, teknoloji, bilgi ve tecrübe paylaşımının artacağını ifade etti. Damka, Türk iş insanlarının Kosova'da daha fazla yatırım yapmaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi. İki ülke arasındaki ekonomik dengelerin sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çeken Damka, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kosova'nın ticari ilişkilerine baktığımızda, Kosova'nın Türkiye'den yaptığı ithalat, Türkiye'ye olan ihracatından çok daha fazladır. Bu dengeyi geliştirmek için birlikte çalışmamız büyük bir önem taşıyacaktır. Bunun yanı sıra Kosova'da tek Türk bakan olarak görev yapmam, iki ülke arasında güçlü bir köprü oluşturma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda yalnızca ekonomik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağlarımızın güçlenmesi adına da önemli çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye iş insanlarının Kosova'ya olan ilgisi her geçen gün artmakta. Bizler de bu ilginin somut projeye dönüşmesi için gerekli adımları atmaktayız."

- "Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti son derece samimi" Bosna Herkes Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac ise çok önemli bir programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne adaylık süreçleri olduğunu anlatan Kosarac, bu süreci önemsediklerini anlattı. Berlin sürecine değinen Kosarac, Balkan ülkeleri arasında Avrupa Birliği'ne girmenin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Türkiye ile ekonomik işbirliğinin arttığını vurgulayan Kosarac, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e verdiği önem ayrıca değerli. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaseti son derece samimi." dedi.

Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karamidov da, Balkan ülkelerindeki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önemli olduğunu belirtti. Türkiye ve Bulgaristan'ın önemli partner olduğunu dile getiren Karamidov, "Türkiye, Bulgaristan'ın en önemli anahtar ekonomik partnerlerinden biridir. İlişkilerimiz her zaman güçlü olmaya devam etti. 6 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Bu bizim için çok önemli. Yeni yılda hem yatırımları hem de ticaretimizi artırmayı planlıyoruz." diye konuştu. - "İki ülke arasındaki işbirlikleri artarak büyüyor"

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Blerta Rama da Arnavutluk ve Türkiye'nin ortak mirasa sahip iki ülke olduğunu ifade etti. Arnavutluk'ta yaşanan deprem sonrası yardım eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Rama, pandemi döneminde de Türkiye'den sağlık ekipmanı desteğinde bulunulduğuna dikkati çekti. Arnavutluk'ta 600'den fazla Türk şirketinin hizmet verdiğini ve çok sayıda kişiye iş imkanı sunduğunu belirten Rama, "İki ülke arasındaki işbirlikleri artarak büyüyor. Son 10 yıla baktığımızda 3,2 milyar avrodan fazla bir ticaret hacmimiz var. Ülkeler arasındaki ihracat ve ithalat her yıl artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ziyaret sayesinde bu ilişkilerimiz daha da pekişti. Yapılan ziyarette pek çok anlaşma imzalandı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ile ticaret hacmimiz 1 milyar doları aştı" Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Zoran Dimitrovski, iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir gelişme yaşandığını ifade etti. Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ortaklarından olduğunu dile getiren Dimitrovski, "Türkiye ile ticaret hacmimiz 1 milyar doları aştı. Bu çalışmalar hem ekonomiye katkı veriyor hem işbirliğimizi güçlendiriyor. Türk yatırımcılar Kuzey Makedonya'da altyapı, enerji ve ticaret alanında yaptığı çalışmalarla ekonomimize destek sağlayıp istihdam yaratıyor. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla işbirliklerimiz gelişiyor ve ticari ilişkilerimiz kolaylaşıyor." diye konuştu.