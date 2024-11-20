Ayçiçeği köy bazlı verim sigortası kapsamına alınacak

Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık vesair verim risklerine karşı güvence altına alınacağı bildirildi.

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Trakya Birlik) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün konferans salonunda, tarım sigortalarının önemi, sağladığı faydalar ve mevcut uygulamalar hakkında bilgilendirme ve sunumların yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız'ın, bölgede üretilen yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık ve sair verim risklerine karşı güvence altına alınacağını aktardığı belirtildi. Toplantıda ayrıca, düzenlemeyi yasalaştıracak Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakiben hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin yapılan bilgilendirmede, yağlık ayçiçeğinin sigorta prim desteğine ilişkin devlet katkısında yüzde 70 oranıyla tüm ürünler içerisinde en yüksek devlet katkısı alan ürün olacağı ve bu durumun ayçiçeği üreticilerinin prim yükünü önemli ölçüde aşağı çekeceği vurgulandı.