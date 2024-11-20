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        Ayçiçeği köy bazlı verim sigortası kapsamına alınacak

        Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık vesair verim risklerine karşı güvence altına alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:30
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        Ayçiçeği köy bazlı verim sigortası kapsamına alınacak
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        Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık vesair verim risklerine karşı güvence altına alınacağı bildirildi.

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (Trakya Birlik) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün konferans salonunda, tarım sigortalarının önemi, sağladığı faydalar ve mevcut uygulamalar hakkında bilgilendirme ve sunumların yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıya katılan Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız'ın, bölgede üretilen yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına dahil edilerek yeni dönemde kuraklık ve sair verim risklerine karşı güvence altına alınacağını aktardığı belirtildi.

        Toplantıda ayrıca, düzenlemeyi yasalaştıracak Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakiben hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin yapılan bilgilendirmede, yağlık ayçiçeğinin sigorta prim desteğine ilişkin devlet katkısında yüzde 70 oranıyla tüm ürünler içerisinde en yüksek devlet katkısı alan ürün olacağı ve bu durumun ayçiçeği üreticilerinin prim yükünü önemli ölçüde aşağı çekeceği vurgulandı.

        Yağlık ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortasına dahil edilecek olmasının üretiminin sürdürülebilirliğinde önemli bir kilometre taşı olacağı belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür edildi.

        Toplantıya Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte ve birlik yöneticileri katıldı.

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