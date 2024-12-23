Edirne Valisi Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.

Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumlarıyla ilgili bilgi aldı, sınıfları gezerek sohbet ettiği öğrencilere başarı diledi.

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