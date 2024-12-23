Edirne Valisi Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Sezer, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri, öğrencilerin devamsızlık ve aile durumlarıyla ilgili bilgi aldı, sınıfları gezerek sohbet ettiği öğrencilere başarı diledi.
Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.