TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri verdi
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri düzenledi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri düzenledi.
Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'ndeki konser Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş şefliğinde gerçekleşti.
Konserde yeni yıl şarkıları ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı'nın da aralarında yer aldığı eserler seslendirildi.
Konseri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ve çok sayıda sanatsever izledi.
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