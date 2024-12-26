TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri verdi

Konseri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ve çok sayıda sanatsever izledi.

Konserde yeni yıl şarkıları ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı'nın da aralarında yer aldığı eserler seslendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.