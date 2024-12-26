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        TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri verdi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:57
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        TÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri verdi
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Çocuk Orkestrası Yeni Yıl Konseri düzenledi.

        Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'ndeki konser Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çavuş şefliğinde gerçekleşti.

        Konserde yeni yıl şarkıları ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı'nın da aralarında yer aldığı eserler seslendirildi.

        Konseri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ve çok sayıda sanatsever izledi.

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