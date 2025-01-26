Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen toplantıda, OSB'de yapılan çalışmalar ve ön tahsis başvuru süreçleri konuşuldu.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ilçenin gelişmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

OSB'nin ilçeye katkı sağlayacağını aktaran Martin, "Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yatırım, istihdam ve üretim alanında büyük katkılar sağlayarak şehrimizin kaderini değiştirecek bir proje olarak ilerliyor. Bu dev proje ile halkımız kazanacak." ifadelerini kullandı.

UTSO Başkanı İsmail Akalın ise OSB'nin 400 dekarlık alanda kurulacağını belirtti.

OSB'nin ilçeye değer katacağını aktaran Akalın, en kısa zamanda temel atmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Dünya Gümrük Günü

İpsala Gümrük Müdürü İbrahim Yücel ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

İpsala Gümrük Kapısı'nın hareketli bir yılı geride bıraktığını belirten Sevgili, "İpsala Gümrük Kapımızdan 2023 yılında yaklaşık 2,5 Milyon kişi geçmesine karşılık 2024 yılında ise yaklaşık 3 Milyon kişi geçmiştir. İpsala Gümrük Kapımızın önemi her geçen yıl artmaktadır." ifadelerini kullandı.

- AK Parti İpsala Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu

AK Parti İpsala Kadın Kolları Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Zeliha Batmaz seçildi.

Sayı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda raporlar okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Zeliha Batmaz seçildi.

Batmaz, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.