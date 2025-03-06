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        Trakya Üniversitesinde "Uçuş ve Ötesi" Konferansı düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde "Uçuş ve Ötesi" Konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:56
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        Trakya Üniversitesinde "Uçuş ve Ötesi" Konferansı düzenlendi
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        Trakya Üniversitesinde "Uçuş ve Ötesi" Konferansı gerçekleştirildi.

        Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynakları Uzmanı Elşan Memedov ve Uzman Yardımcısı Hasan Hüseyin Tekke sunum yaptı.

        Memedov, yaptığı konuşmada, THY'nin toplam 35 bin çalışanıyla büyük bir aile olduğunu söyledi.

        THY'nin çalışma alanlarıyla üniversitelilere iş imkanları sunduğunu belirten Memedov, THY'nin çalışanlarına birçok fırsat sağladığını kaydetti.

        Tekke ise pilot ve kabin memuru olma şartları hakkında bilgi verdi.

        Sunumların sonunda THY ile ilgili soruların yer aldığı yarışmada başarılı olan üniversite öğrencisine uçak bileti hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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