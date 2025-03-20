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        Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya, hava kirliliğine bağlı hastalıkların dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:13
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        Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi
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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya, hava kirliliğine bağlı hastalıkların dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Karlıkaya, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu"nda iklim değişiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bir sunum yaptı.

        İklim krizinin aynı zamanda bir sağlık krizi olduğunu belirten Karlıkaya, iklim krizinin anne karnındaki bebeklerden, yaşlılara kadar tüm insanları ruhsal, sosyal ve fiziksel olarak etkilediğini dile getirdi.

        Karlıkaya, dünya genelinde kullanılan fosil yakıtların küresel olarak hava kirliliğine ve sera gazı emisyonlarına en büyük katkıyı yapan ana faktör olduğuna dikkati çekti.

        İklim değişikliği ve beraberinde hava kirliliğinin en çok solunum yolu hastalıklarını artırdığını anlatan Karlıkaya, "Küresel olarak insanların yüzde 99'u artık zehirli hava soluyor ve hava kirliliği şu anda dünya çapında her dokuz ölümden birinden sorumlu. Hava kirliliği yılda 7 milyon ölüme neden olmakta, kalp hastalığı, felç ve kronik solunum sorunlarını şiddetlendirmekte. Anne karnındaki bebeklerin büyüme ve gelişmesini etkilemekte ve kanser, diyabet, bilişsel bozukluk ve nörolojik hastalık riskini artırmaktadır." diye konuştu.

        Karlıkaya, iklim değişikliğinin neden olduğu sel, kuraklık ve kasırgaların pek çok afete neden olarak ölümlere yol açtığını sözlerine ekledi.

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