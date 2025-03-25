Edirne'de otomobilin yaya geçidinde yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
T.Ö. idaresindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 3 kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü T.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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