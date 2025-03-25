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        Edirne'de otomobilin yaya geçidinde yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:32
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        Edirne'de otomobilin yaya geçidinde yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        T.Ö. idaresindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 3 kişiye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü T.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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