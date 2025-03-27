Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Bu çağda aile olmak" adlı söyleşi düzenlendi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sahip olduğumuz geleneklerden, manevi değerlerden hepimiz uzaklaşıyoruz. Bizim belli rehberlere ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:15 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Bu çağda aile olmak" adlı söyleşi düzenlendi
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Sahip olduğumuz geleneklerden, manevi değerlerden hepimiz uzaklaşıyoruz. Bizim belli rehberlere ihtiyacımız var." dedi.

        Sezer, Edirne Valiliği tarafından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bu çağda aile olmak" adlı söyleşide, mevcut bilgi ve manevi değerlerin mutlaka gençlere anlatılması gerektiğini söyledi.

        İnsanların her geçen gün sahip olduğu değerlerden uzaklaştığını belirten Sezer, "Sahip olduğumuz geleneklerden, manevi değerlerden hepimiz uzaklaşıyoruz. Bizim belli rehberlere ihtiyacımız var. Aile Yılı kapsamında mevcut bilgi ve manevi değerlerimizi yeniden gençlerimize aktarma imkanı olur diye temenni ediyorum." dedi.

        - "Lütfen oturun çocuklarınızla konuşun"

        Yazar Sıtkı Aslanhan da söyleşiye katılan anne ve babalardan çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını istedi.

        Anne ve babasıyla iletişimi olmayan genç ve çocukların dışarıda her türlü tehlikeye açık hale geldiğini ifade eden Aslanhan, şöyle konuştu:

        "Maalesef çocuklarımızın geleceği gidiyor, imanı gidiyor. Evlerimiz yangın yerine dönmüş, maalesef umurumuz da değil. Elimizde telefon başka dünyalara dalmışız, umurumuz da değil. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sadece bir tanesini söyleyeyim akşam yemeklerini ailece birlikte yiyelim. Lütfen oturun çocuklarınızla konuşun. Güncel konuları konuşun, siyaseti konuşun, müziği konuşun. Ama konuşun, iletişim kurun."

        Gençlerin, ailelerin ilgisizliği nedeniyle sosyal medya bağımlısı hale geldiklerini anlatan Aslanhan, sürekli videolar izleyen çocukların anne ve babalarını değil, YouTuberleri rol model aldıklarını kaydetti.

        Aslanhan, son yıllarda artan sanal kumar bağımlılığı konusunda da aileleri uyararak, dikkatli olmalarını, çocuklarıyla iletişimi hiçbir zaman koparmamalarını ve her zaman konuşmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri...
        Edirne'de öğretmenlere yönelik "Model Planör Eğitimi ve Hakemlik" Semineri...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de "Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları" toplantısı düzenlendi
        Edirne'de "Bitkisel Üretimde Sektör Buluşmaları" toplantısı düzenlendi
        Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor
        Tekstil endüstrisi yılda 79 milyar metreküp su kullanıyor
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini...
        Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini...