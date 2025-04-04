Edirne Belediye Başkanı Akın'dan Avukatlar Günü mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında kendisinin de bir avukat olduğunu anımsatarak meslektaşlarının gününü kutladı.

Belediye Başkanı olarak görev yaparken, avukatlık mesleğinin verdiği adalet duygusunun aldığı kararlarda pusulası olduğunu belirten Akın, "Çünkü biliyorum ki, bir şehir adaletle yönetilirse nefes alır. Her bir yurttaşına eşit mesafede durulursa büyür. Hakkın ve hukukun gölgesi, bir kentin üstüne düşerse orada umut filizlenir." ifadelerini kullandı.

Avukatların insan onurunun, eşitliğin ve özgürlüğün savunucuları olduğunu ifade eden Akın, avukatlar olarak adaletin sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.