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        Gurbetçi gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında ilave önlemler alındı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunun başlaması öncesinde Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında tüm birimlerle koordineli şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:48
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        Gurbetçi gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında ilave önlemler alındı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunun başlaması öncesinde Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında tüm birimlerle koordineli şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Vali Sezer, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, mülki idare amirleri, gümrük müdürleri, emniyet ve jandarma birimleriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

        Kurban Bayramı tatili ve ardından başlayacak gurbetçi sezonu nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk beklendiğini dile getiren Sezer, "Gurbetçilerimizin huzurlu ve konforlu şekilde ülkelerine giriş ve çıkışlarını sağlamak için tüm birimlerimizle koordineli çalışıyoruz, her türlü ilave tedbiri aldık." dedi.

        - "Pazarkule'de yoğunluk bekleniyor"

        Sezer, önceki yıllarda olduğu gibi gurbetçilerin anavatana gelişleri ve yaşadıkları ülkelere dönüşlerinde konforu sağlamak için gerekli her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

        Bulgaristan'ın Shengen vize rejimine geçtiğini belirten Sezer, "Bu nedenle Yunanistan'dan gelip Bulgaristan'a geçerek Türkiye'ye gelecek gurbetçilerimizin sayısında artış bekliyoruz, dolayısıyla bu Pazarkule Sınır Kapımızda bir yoğunluk oluşturacak. Gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

        - Hamzabeyli ve İpsala'ya ilave peron

        Geçen yıl Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın özellikle çıkışlarda yoğun kullanıldığını ifade eden Sezer, bu yıl hem Hamzabeyli hem de İpsala sınır kapılarına 8'er yeni gişe (4 giriş, 4 çıkış) ve personel takviyesi yapıldığını söyledi.

        Vali Sezer, gurbetçi sezonu olarak bilinen 22 Haziran-30 Eylül döneminde geçen yıl 1 milyon 396 bin araç giriş çıkışının, 5 milyon 635 yolcu hareketliliğinin olduğunu ifade etti.

        - Pazarkule'de, beklenen yoğunluk için ilave tedbir alındı

        Sezer, bayramlarda özellikle Pazarkule Sınır Kapısı'nda yüzde 30'luk artışların olduğunu, Kurban Bayramı için de beklenen yoğunluğa karşı ilave tedbirler alındığını belirterek, Pazarkule Sınır Kapısı'nda beklemeler sırasında kullanılmak üzere mobil lavabo, tuvalet ve ikram araçlarının hazırlandığını, bekleme sürelerinin azaltılması için Bulgaristan ve Yunanistan gümrük yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını anlattı.

        Sınır kapılarında anlık yoğunluk takibinin web aracılığıyla yapılabildiğini söyleyen Sezer, "Gurbetçilerimiz hangi kapının daha az yoğun olduğunu görebilecek ve daha az yoğun olan kapıyı seçebilecek." dedi.

        Gümrük kapılarında 1098 gümrük personelinin görev yaptığını, 1 Temmuz itibarıyla göreve başlayacak şekilde 139 personel daha görevlendirilmesini talep ettiklerini belirten Sezer, ayrıca emniyet tarafında da ilave personel olacağının altını çizdi.

        Sezer, Avrupa'da yaşayan emekli Türklerin anavatana gelişlerinin başladığını, bu vesileyle sılayırahim yapacak tüm gurbetçilere hayırlı yolculuklar dilediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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