Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

        Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

        Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaştı.

        Bugün 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yaptı.

        Hem polis hem de gümrük çalışanları sahada beklemelerin artmaması için yoğun çalışıyor.

        Kapıkule'de, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile gümrük yetkililerinin de sahada olduğu Kapıkule'de gurbetçiler, yoğunluğa rağmen çok beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı

        Benzer Haberler

        Komşu kavgasında kalbinden bıçaklanarak öldü
        Komşu kavgasında kalbinden bıçaklanarak öldü
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (2)
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (2)
        Genel Sekreter Ciğerci yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında...
        Genel Sekreter Ciğerci yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında...
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız
        Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı
        Edirne Emniyetinden tayini çıkan personeller uğurlandı